Realizan trabajosde mejora en camposantos

Previo al Día de Muertos o Todo Santo, los panteones de las diversas comunidades de la región Valles Zoque se preparan para recibir a miles de personas que pasarán un momento recordando a sus seres queridos que ya se han adelantado en el camino.

En el municipio de Cintalapa, personal de servicios públicos y obras refieren que están en su última etapa de trabajos, tanto de limpieza entre los numerosos pasillos del camposanto como en las mejoras que se encuentran realizando en algunas zonas de mayor afluencia.

Mejoras

En este proceso, la administración realizaron la instalación de alumbrado en calles aledañas, previendo el tiempo que permanecerán los visitantes con sus fieles difuntos que se extiende hasta la noche, acentuándose las probabilidades de sufrir un accidente.

Tras lo anterior, el personal de Protección Civil de forma preventiva instaló un acordonamiento en gavetas abiertas o tumbas que pudieran representar un riesgo ante su débil estructura, esto sumado a los trabajos de fumigación que terminar con la maleza así como a vectores.