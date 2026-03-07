Realizan tradicional viacrucis

Católicos del barrio de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, realizaron el tradicional viacrucis (camino a la cruz) del tercer Viernes Santo en esta ciudad colonial próximo a cumplir sus 500 años de fundación.

El recorrido inició en el templo, durante el trayecto los participantes representaron las escenas del Viacrucis. Las calles transitadas fueron Real de Guadalupe, Bernal Díaz del Castillo, entre otras.

La ciudad de San Cristóbal realizó el Viacrucis del tercer viernes santo, previo a la celebración de la Semana Mayor que se llevará a cabo del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

En esta actividad religiosa participaron más de un centenar de católicos, tanto del barrio de Guadalupe como de otras zonas de la ciudad.

Cabe señalar que el recorrido concluyó con una celebración religiosa en el templo, misma que fue oficiada por el párroco.