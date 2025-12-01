Realizan Velada Astronómica Matzá Katak

El Planetario Tuxtla brilló bajo el cielo nocturno al celebrar este sábado su Velada Astronómica Matzá Katak (bajo las estrellas), un encuentro que reunió a familias, niñas, niños y jóvenes que disfrutaron de una experiencia única entre estrellas, telescopios y ciencia.

Programa

Durante la actividad, las y los asistentes observaron el firmamento a través de telescopios, apreciaron la proyección “Viajeros del Tiempo” en el domo digital y atendieron la charla “Telescopios en el espacio”, impartida por Heber Vilchis Bravo, docente de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Asimismo, recorrieron la sala Universo y participaron en dinámicas con mesas de experimentos que despertaron su curiosidad científica.

Como parte de la velada, el equipo de Boris Asdrúbal Percino Figueroa, docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y responsable del Laboratorio de Matemáticas, presentó una muestra del Museo Matemático. Ahí, las y los visitantes conocieron piezas que representan objetos imaginarios de las matemáticas, demostrando cómo conceptos abstractos pueden materializarse y vincularse con las ciencias, las artes y la exploración espacial.

Despedida

El cierre de la noche estuvo a cargo de los cantantes chiapanecos Bonny, “la voz que le canta al amor”, y Leo Méndez, conocido como “el doble de Joan Sebastian”, quienes ofrecieron interpretaciones que amenizaron el ambiente.

A esta jornada científica asistieron en representación del director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, Eliseo Licona García, director del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología y del Planetario Tuxtla; José Luis Albores Trujillo, director de Tecnologías del Cobach; y la académica Karen Salomé Caballero Mora, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Unach

El Planetario Tuxtla vivió una noche inolvidable dedicada a la divulgación de la ciencia y al acercamiento de la astronomía a la sociedad chiapaneca.