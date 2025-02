Realizan votaciones en Icatech de SCLC

Las secretarias generales de los dos sindicatos de trabajadores del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), denunciaron que “por orden de los directivos” de esa institución, empleados que participarían este jueves en las elecciones para decidir cuál de los dos los representará para el contrato colectivo, fueron “amenazados, intimidados y les quitaron la credencial de elector” para que no sufragaran.

Violentan derechos laborales

Norma Elena Cruz Montes, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Icatech, explicó que incluso “hubo un secuestro de compañeros para que no acudieran a votar, violentando sus derechos laborales”.

En entrevista aseguró que “desde hace dos semanas les empezaron a quitar la credencial del INE a los trabajadores de los once planteles para que no salgan a votar, pero no lo pudieron impedir porque los trabajadores pueden hacerlo con otra identificación oficial”.

Sostuvo que “algunos de los aproximadamente 400 empleados ya votaron y no les han regresado la credencial, lo cual es un delito, ya que se trata de un documento personal oficial, además de que pueden hacer mal uso de él. A los trabajadores se los han llevado a desayunar a otros municipios para sacarlos de la sede”.

Testimonios

Una empleada que pidió el anonimato comentó que ella y otros compañeros recibieron la orden de viajar la mañana de este jueves al municipio de Cancuc, ubicado a más de una hora, con tal de que no emitieran su voto

“Me estaban esperando en el carro en la salida del Icatech porque según nos iban a mandar a la colonia San Juan de los Lagos que está cerca, pero luego supimos que era al municipio de Cancuc. Cuando me enteré pedí que me bajaran a cuatro cuadras porque tenía el compromiso de ejercer el voto que es un derecho; abrí la puerta de la camioneta en marcha y le dije al conductor que si no se detenía para que bajara me iba a aventar”, expresó.

Cruz Montes pidió “al patrón”, es decir, al director general, César Espinosa Morales, que “deje que los trabajadores salgan a votar en las unidades que todavía no lo han hecho y que tienen su sede en Villaflores, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, que es el más grande. Que no los amenace”.

Abundó: “Tengo entendido que el día de las votaciones pretenden llevarse a desayunar a los trabajadores. Al director ni siquiera lo conocen en los planteles, no ha ido a presentarse”.

Toman notas

Aurora Méndez, secretaria general del otro sindicato llamado igual, sin el “Único”, dijo, por su parte, que a las elecciones realizadas en el plantel de San Cristóbal acudieron observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que “tomaron nota de las incidencias que presenciaron y lo que denunciaron los empleados”.

Señaló que “no se vale lo que le están haciendo a los trabajadores. El trasfondo es el despido de empleados, quedarse con esos espacios y no darles ni siquiera la oportunidad de que ejerzan su derecho a votar y que tengan la oportunidad de decidir. El patrón los tiene amenazados”.

Remarcó: “Lo que les interesa a los directivos es tener esos espacios libres para meter a trabajar a su gente; quieren el poder de todo el instituto”, pero “los dos sindicatos estamos de acuerdo y vamos a defender a los trabajadores. Exigimos que los dejen en paz y que después de las votaciones no los toquen, porque si no se van a meter con los dos sindicatos”.