Realizan XII festival de poesía contemporánea

El plantel 58 del Cobach San Cristóbal fue sede de la mesa de lectura del XII Festival Mundial de Poesía Contemporánea, con la participación de poetas provenientes de varios países.

El encuentro realizado este fin de semana permitió a la comunidad educativa reafirmar que la lectura expande horizontes y abre caminos trascendentales. Esta actividad reunió a poetas provenientes de Perú, Argentina, República Checa y el anfitrión fue México.

Los y las estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar y conocer textos, perspectivas, técnicas de creatividad poética y vivencias traducidas a obras literarias de corte internacional.

De esta manera, el festival inició el pasado 30 de septiembre y concluyó en los primeros días de este mes de octubre.

Las actividades se realizaron en varios escenarios de la ciudad, en la que se desarrollaron diversas actividades como lecturas de poesía, mesas literarias, exposiciones fotográficas, presentaciones de libros, conferencias y homenajes.