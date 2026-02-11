Realizará Ecosur Festival de la mujer y la niña

Con la finalidad de destacar el papel de las mujeres e inspirar a las nuevas generaciones, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) en coordinación con otras instituciones realizarán el cuarto Festival de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026.

Arian Dor, investigadora comisionada de Ecosur, invitó a la población a participar en el 4o Festival de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero en el Planetario de Tapachula.

Horario

Dijo que el festival se realizará de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y la entrada será gratuita, por lo que han invitado a escuelas del Soconusco.

“El objetivo del festival es conmemorar el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado por las Naciones Unidas hace once años, y destacar la importancia de la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ya que se necesita a todas las mentes”, enfatizó.

Indicó que el festival contará con alrededor de cuarenta actividades, incluyendo talleres, charlas y demostraciones sobre temas como el control de plagas, la elaboración de café, electrónica, polinizadores, aves y microbios, los cuales serán desarrollados por mujeres investigadoras, técnicas y estudiantes de diversas instituciones.

Propósito

Buscan inspirar a las nuevas generaciones a seguir carreras científicas y tecnológicas.

Reconoció que en diversas instituciones existen mujeres que han realizado trabajos importantes en el área, quienes sin duda han demostrado que existe la capacidad para sobresalir en ámbitos que antes eran consideradas exclusivas de los hombres.