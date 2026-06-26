Realizará estudiante estancia en China

Seleccionado con base en su trayectoria académica y experiencia en laboratorio, Brandon Nicolás López Ramón, alumno de la Licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), participará en el Programa Internacional de Escuela de Verano CSC 2026 en la Universidad Agrícola Huazhong (HZAU), en Wuhan, China.

López Ramón comentó que ha realizado estudios e investigación en bioquímica y microbiología molecular. Entre sus principales líneas de investigación destaca la evaluación del potencial bioactivo de especies vegetales nativas y su actividad antibiofilm contra bacterias patógenas.

Su estancia académica se llevará a cabo del 1.º al 14 de julio en la Facultad de Ciencias Hortícolas y Forestales de la HZAU. El estudiante de sexto semestre expresó su entusiasmo por fortalecer sus conocimientos en biología hortícola, biología vegetal y biotecnología vegetal, además de conocer la tecnología de punta y la investigación de vanguardia que se desarrollan en China.

Reconoce a la institución

Agradeció el respaldo y acompañamiento de la Universidad para realizar publicaciones de divulgación científica y participar en programas de movilidad y estancias académicas.

Reconoció la labor de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización, al considerar que el acompañamiento de esta instancia facilita la participación de las y los estudiantes en convocatorias y trámites administrativos que, en muchos casos, realizan por primera vez.

Entre sus metas a futuro, Brandon señaló que busca participar en más convocatorias y proyectos internacionales, mientras continúa su formación en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Unicach, donde también espera compartir con su comunidad académica los conocimientos y experiencias adquiridos.