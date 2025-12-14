Realizará marcha la CNTE este lunes

Este lunes 15 de diciembre, el magisterio federalizado agrupado en la Sección VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y algunas fracciones del estatal, marcharán nuevamente desde la fuente Diana Cazadora, en Tuxtla Gutiérrez, a las nueve de la mañana.

De acuerdo con la convocatoria, esta movilización obedece al 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), organización formada por secciones magisteriales de varios estados para hacer contrapeso al SNTE y sus decisiones, con las que no han estado de acuerdo.

Recomendaciones

De esta forma, se recomienda a la población tomar sus precauciones si vive de lado oriente de la ciudad, ya que desde temprano el congestionamiento vial será importante, debido a que el magisterio convocó a todas las delegaciones para presentarse a esta marcha.

Además, servirá para continuar presionando al Gobierno Federal a que atienda sus demandas sobre la abrogación de la Ley del Issste 2007 y la reforma educativa llamada Peña-AMLO, reinstalación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sistema solidario de pensiones, pago de pensiones en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización (UMA).

Refieren que la asamblea estatal permanente resolvió continuar construyendo el plan de acción rumbo al paro nacional de 72 horas y paro nacional indefinido de la CNTE. Reiteran el llamado a los gobiernos locales para atender las demandas de cada sección para su estado.

Realizarán un recorrido interno por las escuelas, por las delegaciones y en cada región, para fortalecer el movimiento magisterial de cara a las próximas movilizaciones. Además, realizarán un encuentro estatal de referencias sociales.