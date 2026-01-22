Realizará parroquia misa por la unidad de los cristianos

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas realizará este viernes 23 de enero una celebración religiosa por la unidad de los cristianos, la cual será dirigida el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión (CEDIC).

Se dio a conocer que la iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de este mes de enero, este año con el lema: “Un solo espíritu, una sola esperanza”.

Por lo que este viernes 23 de enero se oficiará la misa en la parroquia del Sagrario Catedral, a las 7 de la noche, para todos los interesados en asistir.

Transmisión en vivo

Además dieron a conocer que se transmitirá en vivo por la fanpage de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que preside el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

Se dijo que el tema para este 2026 de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos proviene de la epístola del apóstol Pablo a los efesios. “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento”.