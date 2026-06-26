Realizará sindicato elección de dirigencia

La presidenta de la Comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH), Faviola Sandoval Ordaz, informó que el proceso para la renovación del Comité Ejecutivo Central avanza conforme a lo establecido en la convocatoria emitida por el órgano electoral sindical.

Detalló que la jornada electoral para elegir a la nueva dirigencia sindical se llevará a cabo el próximo 28 de julio de 2026, fecha en la que miles de trabajadores afiliados al STSGECH podrán ejercer su derecho al voto para definir a quienes encabezarán la representación sindical durante el próximo periodo.

Plazo

Asimismo, precisó que el periodo de inscripción de planillas inició el pasado 24 de junio y concluirá este 26 de junio, por lo que las expresiones interesadas en participar cuentan con el plazo establecido para cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria.

Sandoval Ordaz destacó que la Comisión Electoral mantiene el compromiso de conducir un proceso transparente, democrático y apegado a la normatividad interna del sindicato, garantizando igualdad de condiciones para todas las planillas participantes.

La presidenta de la Comisión Electoral señaló que, una vez concluida la etapa de registro, se procederá a la revisión y validación de la documentación presentada, para después dar paso a las siguientes fases del proceso electoral que culminará con la elección del próximo 28 de julio.

Aclaran versiones

Respecto a diversas versiones que han circulado en torno a supuestos impedimentos legales para la continuidad del proceso, la Comisión Electoral precisó que no existe fundamento jurídico que sustente dichas afirmaciones.

Indicó que se ha pretendido sostener que la existencia de recursos o procedimientos judiciales pendientes constituye un obstáculo para el desarrollo de la elección; sin embargo, dicha afirmación carece de sustento jurídico.

Es un hecho que, a la fecha, no existe resolución judicial alguna que ordene la suspensión del proceso electoral que restrinja las facultades de esta Comisión Electoral o que prohíba la emisión y desarrollo de la convocatoria correspondiente.

Por el contrario, de las resoluciones judiciales que han sido dadas a conocer de manera pública, se advierte que el juicio de amparo promovido por la ciudadana Isis Lazos Vázquez fue sobreseído respecto a determinados actos reclamados y que la justicia federal determinó expresamente no amparar ni proteger a la promovente de los actos impugnados.

En consecuencia, resulta jurídicamente incorrecto afirmar que existe una determinación judicial que impida la continuidad de los trabajos electorales o que invalide las facultades de esta Comisión Electoral, por lo que el proceso para la renovación del Comité Ejecutivo Central del STSGECH continúa desarrollándose conforme a lo previsto en la convocatoria oficial.