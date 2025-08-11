Realizará verificaciones en tomas domiciliarias

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez puso en marcha el Programa de Actualización del Padrón de Usuarios, una medida que contempla verificaciones físicas en tomas domiciliarias ubicadas en distintas colonias de los cuatro cuadrantes de la capital chiapaneca; con el objetivo de optimizar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.

A partir del 11 de agosto personal autorizado recorrerá colonias de los cuatro cuadrantes de la ciudad para inspeccionar tomas de agua y corregir datos erróneos, con el fin de mejorar el servicio.

¿Cómo identificarlos?

El personal designado portará chaleco institucional, credencial con fotografía y acreditación oficial como verificadores del Smapa.

Además, durante las visitas se inspeccionará el estado de las tomas, ubicación del predio, funcionamiento del medidor y condiciones del servicio.

Asimismo, se tomarán fotografías de las fachadas para georreferenciar los domicilios, lo que permitirá corregir errores en la base de datos y ofrecer una atención más precisa.

Aunque en la mayoría de los casos no será necesaria la presencia del usuario, en situaciones específicas se pedirá su colaboración.

En este ámbito, la información recabada, aseguró el organismo, será utilizada únicamente para fines de actualización y mejora del servicio.