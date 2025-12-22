Realizarán campaña de acopio de árboles navideños

Del 8 de enero al 10 de febrero de 2026, el vivero de Caña Hueca en la ciudad, recibirá árboles naturales para su manejo adecuado. Autoridades invitaron a la ciudadanía a sumarse y evitar que estos residuos terminen en calles o espacios públicos.

Concluida la temporada navideña, en Tuxtla Gutiérrez se llevará a cabo la campaña de acopio de árboles naturales, una iniciativa que busca evitar que estos sean abandonados en la vía pública y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.

El centro de acopio estará ubicado en el vivero del parque recreativo y deportivo Caña Hueca, donde del 8 de enero al 10 de febrero de 2026 se recibirán los árboles que las familias retiren de sus hogares.

Además, el horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

La campaña, impulsada cada año tras las fiestas decembrinas, permite que los árboles reciban un manejo adecuado, reduciendo la generación de basura urbana y promoviendo el aprovechamiento responsable de estos residuos.

Además, la iniciativa no solo pretende garantizar un manejo adecuado de los árboles, sino también evitar riesgos como obstrucciones en drenajes, incendios o acumulación de residuos en espacios públicos.

Asimismo, contribuye a que estos materiales puedan ser reutilizados o procesados de manera responsable.

De acuerdo con el Ayuntamiento, se trata de una forma sencilla de cuidar la ciudad, después de las fiestas decembrinas.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse y mantener limpio el entorno.

Finalmente, el Ayuntamiento destacó que, con esta acción, Tuxtla Gutiérrez busca reforzar la conciencia ambiental y promover que, incluso después de las fiestas, cada familia contribuya al cuidado del medio ambiente.