Realizarán carrera con causa

Ponte la capa, 7K, una carrera con causa a favor de niños con cáncer que se encuentran en el hospital general de Tapachula, es organizada por integrantes de la sociedad civil.

Será el 26 de abril que se realizará la actividad deportiva, partiendo del estacionamiento del Estadio Olímpico para concluir en el parque acuático Lu’um Ha, explicó Blas Zamora Espinosa, uno de los organizadores.

Estudiantes de diversas instituciones de educación superior y empresas, se han sumado para apoyar a un sector altamente vulnerable.

Precisó que cada kit tiene un costo de 300 pesos y todo lo recaudado será entregado el próximo 29 de abril a los directivos del hospital general.

Durante el recorrido se tendrán tres puntos de hidratación y uno en la meta; además, cada participante podrá llevar cuatro acompañantes para ingresar gratuitamente al balneario ese día, ya que “se trata de una actividad familiar”.

Explicó que los participantes pueden correr, caminar, ir en bicicleta o scutter y al finalizar, se realizarán diversas actividades en los que entregarán premios.

“La finalidad es ayudar y servir”, puntualizó al tiempo de convocar a la ciudadanía a que participen en esta noble causa.