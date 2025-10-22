Realizarán casi 500 cirugías en diversos hospitales

Para acercar los servicios médicos y atender a la población vulnerable, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar llevaron a cabo una jornada de dos días para realizar 480 cirugías para pacientes de diversas zonas de Chiapas.

Sofía Carlota Aguilar Herrera, coordinadora estatal del IMSS Bienestar, explicó que esta feria quirúrgica se puso en marcha con diversos hospitales generales y básicos.

Dijo que el objetivo es que la salud se mantenga como un derecho y no como un privilegio. Las intervenciones quirúrgicas, añadió, dejarán un impacto social positivo.

Para llevar a cabo estas cirugías, se indicó, primero se lanzó la convocatoria, también con visitas hacia los pacientes, además de estudios generales como una forma de preparación antes de las intervenciones.

Los procedimientos que se han aplicado fueron variables. Óscar Velázquez Suchil, coordinador de Cirugías Itinerantes, comentó que las cirugías fueron desde cataratas, con láser, de mínima invasión, además de las operaciones de mama y hasta las relacionadas con las hernias.

Dijo que existió un compromiso para llevar a cabo los eventos durante los dos días. Uno de los municipios atendidos fue Oxchuc (de los de mayor rezago social), pero las cirugías se extendieron a otros 12 hospitales básicos.