Realizarán “Chiapas Diverso, Diálogo y Cultura Política”

La diputada de Morena por el distrito 13, Getsemaní Moreno Martínez, informó que el Congreso del Estado realizará el Foro Estatal “Chiapas Diverso, Diálogo y Cultura Política”, con el objetivo de que la población conozca qué ofrecen los partidos políticos a la comunidad LGBT+ y cómo pueden sumarse a ellos.

En entrevista, la legisladora, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Popular, explicó que el Congreso local cursa su tercer y último año legislativo y que, aseguró, no se están “bajando los motores”, sino redoblando esfuerzos para que la ciudadanía participe y esté informada.

El foro se realizará el próximo viernes 30 de octubre a las 10:00 horas en la Casa del Pueblo, en la sala “Humanismo”. Moreno Martínez precisó que es completamente gratuito y abierto a toda la ciudadanía, y pidió a quienes viven en la capital, la zona Norte, la Sierra o la Frailesca compartir la información y participar.

Presentes

La diputada detalló que cada partido político del estado enviará a un representante de la diversidad, quien, indicó, debe contar con trayectoria dentro de su partido.

Mencionó que se prevé la presencia del PVEM, Morena, PT, RSP, los partidos locales de reciente registro como Humanismo, así como PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI. En total, dijo, serán más de siete fuerzas políticas.