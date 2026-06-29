Realizarán Chucho Fest

En el marco de la celebración del Día del Perro, el parque para mascotas Tuchtlán en la capital, será sede de una jornada dedicada al cuidado de perros y gatos, con campañas de adopción, consultas veterinarias gratuitas, vacunación y un centro de acopio para apoyar a rescatistas independientes.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto de la Juventud (Injuve) y la Secretaría de Salud Municipal, se llevará a cabo el 11 de julio de las 8:00 a las 17:00 horas.

La jornada estará dirigida tanto a personas que ya cuentan con una mascota como a familias interesadas en adoptar un perro o un gato rescatado.

Actividades

Para ello, se instalará una feria de adopciones donde rescatistas independientes y organizaciones presentarán animales que buscan un hogar definitivo.

El festival también ofrecerá diversos servicios de salud preventiva para las mascotas.

Atención médica

Durante el evento se aplicarán vacunas antirrábicas, desparasitaciones y se brindarán 50 consultas veterinarias gratuitas, las cuales serán atendidas por orden de llegada, sin necesidad de registro previo.

También participará el programa Chucho Móvil, que acercará servicios especializados de atención animal a los asistentes y sus mascotas.

El Chucho Fest contará con un bazar juvenil, espacios comerciales y el tradicional concurso de disfraces para perros.

Iniciativa de apoyo

Otra de las acciones centrales del festival será la instalación de un centro de acopio de alimento para perros y gatos, con el propósito de apoyar a refugios y rescatistas independientes.

Las y los organizadores señalaron que estas actividades no solo buscan ofrecer un espacio de entretenimiento, sino también sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado responsable.