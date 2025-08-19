Realizarán colecta de útiles escolares

Niñas y niños de entre seis y 10 años miembros de los Scouts, organizan una colecta de útiles escolares para apoyar a que menores de una escuela telesecundaria ubicada en una comunidad del municipio de Pantelhó tengan una educación digna y de calidad.

Joselín Pereyra, subjefa de Métodos Educativos Grupo 3 Yiknal Caña Hueca de los Scouts, comentó que esto forma parte del proyecto Mensajeros de la paz del marco de mundo mejor, basado en los objetivos de desarrollo sostenible. La meta es ayudar a alrededor de 150 niños de dicha escuela. La idea es que tengan los útiles escolares básicos para sus clases, por eso piden a la población donar: libretas, lápices, lapiceros, borradores, sacapuntas, mochilas, ya sea nuevos o en buen estado para poder hacer los kits para cada niño y niña.

La colecta se realizará el sábado 23 de agosto, en Caña Hueca, donde se ubican las letras, de 4 a 6 de la tarde. Se recibirán solo donaciones en especie. Las personas que no puedan llegar y les interese donar pueden comunicarse al teléfono 56-59-17-04-18, para saber dónde llevar sus donaciones. Eligieron esta comunidad porque al hacer una análisis del estado en cuestión educativa, se dieron cuenta de que el acceso a los apoyos oficiales es complicado y la educación ha atravesado una situación difícil los últimos años.

Mencionó que, es primera vez que realizan colecta de útiles escolares, pero cada año realizan diversos proyectos de servicio a la comunidad, con una gran respuesta de la población, por ejemplo, en la donación de alimentos. Serán los maestros de la telesecundaria quienes trasladen los útiles escolares después de la colecta, para que los entreguen directamente a sus estudiantes, sin intermediarios.