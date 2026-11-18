Ponentes de distintas partes de México y Chiapas formarán parte de las Jornadas Académicas que la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos de Chiapas (Feacomech) llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre en el Centro de Convenciones Polifórum, de Tuxtla Gutiérrez, informó la doctora Fanny Kramsky Soto, presidenta de la agrupación.

Indicó que este encuentro está dirigido a todos aquellos médicos que quieran capacitarse, así como al personal del área de Salud interesado en actualizar sus conocimientos.

Convocatoria

Subrayó que la convocatoria no se limita a las y los médicos, pues la federación integra también colegios como cirugía dental, psicología, medicina familiar y trabajo social.

La presidenta detalló que el programa incluye pláticas y talleres prácticos, además de espacios de convivencia entre los profesionales de la salud.

Respecto a los ponentes, informó que serán 44, algunos del estado de Chiapas y del resto del país, reconocidos por su trabajo y trayectoria.

Los primeros dos días estarán enfocados a todas las especialidades, como Anestesiología, Pediatría, Ginecología y Traumatología, mientras que el último día se dedicará a un simposio de Dermatología.

Inscripciones

Sobre las inscripciones explicó que la mayoría de los boletos ya están vendidos, aunque quedan disponibles, se prevé un aforo estimado de 550 asistentes, capacidad máxima del Centro de Convenciones.

El costo de inscripción es de 500 pesos, con una cuota menor para estudiantes y enfermería. El registro puede realizarse a través de la página de Facebook (Feacomach), donde se encuentra un enlace para inscribirse.

Fanny Kramsky destacó la importancia de que los médicos chiapanecos actualicen sus conocimientos, para estar capacitados y dar un correcto diagnósticos que repercute en el bienestar de la población.