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ChiapasTuxtla

Realizarán consultas en pueblos originarios

Agosto 01 del 2026
Se rescatan las propuestas de los pueblos originarios. CP
Se rescatan las propuestas de los pueblos originarios. CP

En la recta final, el proceso de diálogo y consulta sobre la Propuesta de Iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en Chiapas; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó que el 15 y 16 de agosto se realizarán las próximas consultas en el estado. 

Autoridades y representantes de los pueblos maya, tseltal, tsotsil, ch’ol, se darán cita en tres sedes de Chiapas para participar en este proceso de diálogo y consulta. 

En Palenque, Ocosingo y Bochil se rescatará la palabra y propuestas para que esta ley sea innovadora por la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas.

Ley 

La propuesta de ley está estructurada en disposiciones preliminares, ocho libros y un régimen transitorio, abarcando ejes como la distribución de recursos y competencias entre la Federación, estados y municipios, la asignación directa de recursos públicos (como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) y la protección de sistemas normativos, territorios, lenguas y culturas.

Destaca la creación de un juicio de amparo indígena y afromexicano para la protección de derechos colectivos, así como medidas específicas para mujeres, niños, jóvenes, migrantes y personas con discapacidad dentro de estas comunidades. 

En Chiapas se tiene un avance de foros y visitas a comunidades, del 1 de julio al 27 de julio, del 95.4 %; solo faltan 132 comunidades de las dos mil 884 que se determinaron para Chiapas. 

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