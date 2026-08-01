Realizarán consultas en pueblos originarios

En la recta final, el proceso de diálogo y consulta sobre la Propuesta de Iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en Chiapas; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó que el 15 y 16 de agosto se realizarán las próximas consultas en el estado.

Autoridades y representantes de los pueblos maya, tseltal, tsotsil, ch’ol, se darán cita en tres sedes de Chiapas para participar en este proceso de diálogo y consulta.

En Palenque, Ocosingo y Bochil se rescatará la palabra y propuestas para que esta ley sea innovadora por la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas.

Ley

La propuesta de ley está estructurada en disposiciones preliminares, ocho libros y un régimen transitorio, abarcando ejes como la distribución de recursos y competencias entre la Federación, estados y municipios, la asignación directa de recursos públicos (como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) y la protección de sistemas normativos, territorios, lenguas y culturas.

Destaca la creación de un juicio de amparo indígena y afromexicano para la protección de derechos colectivos, así como medidas específicas para mujeres, niños, jóvenes, migrantes y personas con discapacidad dentro de estas comunidades.

En Chiapas se tiene un avance de foros y visitas a comunidades, del 1 de julio al 27 de julio, del 95.4 %; solo faltan 132 comunidades de las dos mil 884 que se determinaron para Chiapas.