Realizarán cuarto Festival Internacional del Mango Ataúlfo

Con la finalidad de impulsar a nivel local, nacional e internacional una de las frutas más representativas de la región, se realizará en Tapachula la cuarta edición del Festival Internacional del Mango Ataúlfo del Soconusco, evento promovido por productores y autoridades municipales.

La presidenta honoraria del festival, María Luisa Palacios y Palacios, afirmó que la cuarta edición de este evento se realizará del 27 de abril al 2 de mayo y se espera que las actividades se lleven a cabo en el parque Bicentenario y en las instalaciones del parque temático del mango Ataúlfo.

Dijo que en esta ocasión el festival durará una semana, y se promoverá tanto a nivel estatal como nacional, a través de foros, conferencias y degustaciones.

Expresó que gracias al apoyo que se recibe del gobierno municipal de Tapachula y del gobierno estatal, se trabaja para promocionar el evento tanto en la capital del estado como en la Ciudad de México, en la Casa Chiapas.

Difusión

“Lo que se busca es que más personas alrededor de Tapachula y la región, así como a nivel nacional e internacional conozcan y degusten el delicioso y singular sabor del mango Ataúlfo, que tiene su denominación de origen del Soconusco”, abundó.

La empresaria precisó que en esta edición del Festival Internacional del Mango Ataúlfo del Soconusco participarán todos los integrantes de la cadena productiva de la fruta, productores, emprendedores, expositores, entre otros.

Mencionó que también visitarán la Planta de la Cría y Esterilización de la Mosca de la Fruta, visitas a empresas, conferencias en el parque temático del mango Ataúlfo, degustación de productos derivados de la fruta y para concluir las actividades, una verbena popular en el parque Bicentenario.