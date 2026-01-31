Realizarán curso de lengua de señas

La asociación civil “Sí Podemos”, a través de Ángel Josiel Román, dio a conocer que el próximo 3 de febrero dará inicio el curso de lengua de señas, con una duración de dos meses.

Las clases se realizarán en los espacios del Centro Cultural Carlos Jurado. Este taller estará impartido por el maestro Ángel Román y Daira Gómez. Con horarios para los niveles de: principiante, intermedio y avanzado.

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es la lengua natural de la comunidad Sorda, a lo largo de distintos módulos y actividades prácticas del taller brinda las herramientas básicas de comunicación con el objetivo de poder incluir a las personas con discapacidad auditiva en diversos contextos.

Los participantes en este curso en su XIII generación, aprenderán los fundamentos de la Lengua de Señas Mexicana con el objetivo de romper las barreras de comunicación que actualmente existen en la sociedad entre la comunidad oyente y la comunidad sorda.

Ángel Josiel informó también a la prensa que que el 28 de febrero, se efectuará la Segunda Cena Sensorial, con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de escuelas de sistema Braille y de Lengua de Señas Mexicana ya que no se cuenta con apoyos de otro tipo.