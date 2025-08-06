Realizarán edición especial “De vuelta al río”

Este domingo la capital será escenario de la edición especial “De Vuelta al Río” de la Tuxtla Recreativa, donde el tramo del río Sabinal se transformará en un corredor ciudadano con actividades culturales, recreativas y comunitarias. Evento que busca reencontrar a la ciudadanía con uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Tuxtla, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE), busca recuperar el espacio público y fortalecer el sentido de pertenencia.

Desde las ocho de la mañana hasta el mediodía, el tramo conocido como “Vía Pacificada”, que va de Sabinal a Arboledas, se convertirá en un espacio seguro y libre de vehículos para caminar, andar en bicicleta, pasear con mascotas, disfrutar de música en vivo, juegos, talleres, arte urbano y más.

Actividades

Asimismo, más de 25 organizaciones ciudadanas, culturales y comunitarias se sumarán a la jornada, presentando proyectos, actividades y propuestas para una ciudad más habitable y participativa.

Habrá espacios para todas las edades, desde talleres infantiles hasta exposiciones, caminatas guiadas y presentaciones musicales.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el evento no solo promueve la recreación, sino también la cultura ciudadana, la conciencia ambiental y el sentido de comunidad, elementos esenciales para avanzar hacia una Tuxtla más sustentable y humana.

La movilización colectiva, organizada por el Gobierno Municipal y Estatal, contará con el respaldo de instituciones como la Cruz Roja, Telcel y distintos colectivos ciudadanos, bajo la premisa “Construyamos juntos la ciudad que soñamos”.