Realizarán el primer Bomberotón 2026

Con el lema: “Es momento de ayudar a los que nos ayudan”, ciudadanos se organizaron para llevar a cabo el primer Bomberotón 2026”, en apoyo a los tragafuegos de San Cristóbal de Las Casas.

Precisaron que es una iniciativa que nace del corazón y del deseo de reconocer, apoyar y agradecer a quienes están dispuestos a arriesgar su vida por proteger la nuestra.

Próxima cita

Adelantaron que la actividad tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, a partir de las 12:00 del día en la Estación de Bomberos, ubicada en avenida Ignacio Allende, en el sur de la ciudad.

“Acércate, lleva tu donativo y disfruta de una tarde llena de alegría, donde tendremos venta de antojitos y la participación de talentosos artistas locales que se suman a esta noble causa”, dieron a conocer los organizadores.

“Este primer Bomberotón marca el inicio de una tradición que queremos realizar año con año, porque nuestros bomberos merecen nuestro reconocimiento, respaldo y cariño”, indicaron.

Los organizadores de esta actividad son: Adriana Porras Rotter, de Creo en mí; Edilzar Molina Navarro, Sofia Villalobos Raymundo Reina entre otros.