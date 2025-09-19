Realizarán Empleotón 2025; ejemplo de inclusión

El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Antonio Cancino González, dio a conocer que el próximo 23 de este mes realizarán el Empleotón 2025.

En entrevista con integrantes del Grupo de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas, explicó que esta actividad tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, para ofertar empleos para personas con alguna discapacidad.

Mencionó que el Empleotón 2025 beneficiará a personas con discapacidad que deseen acercarse a empresas comprometidas con la inclusión.

Inclusión laboral

Informaron que será una feria por la inclusión, en coordinación con otras dependencias, donde se abrirán espacios de capacitación y empleo para las personas con discapacidad y para los sectores más vulnerables, con el respaldo de empresas e instituciones comprometidas.

Cancino González, por otra parte, detalló algunas de las acciones llevadas a cabo en la dependencia a su cargo, entre las que destacan la vinculación de quienes buscan colocarse en un puesto de trabajo con el empresariado y los generadores de fuentes de empleo.