Realizarán Encuentro Estatal de NNA narradores

El 15 y 16 de octubre se llevará a cabo el 5º Encuentro Estatal de niñas, niños y adolescentes narradores Ave de las 400 voces, Alas de Pichitos narradores, en el municipio de Osumacinta, Chiapas.

Un total de 40 niñas, niños y adolescentes (NNA) de 13 municipios del estado participarán en este encuentro que incluirá narraciones, talleres, conversatorios, presentaciones artísticas con Tititeresante Show, Minicine y convivencias con actividades lúdicas.

Este encuentro, Organizado por el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con el Ayuntamiento de Osumacinta y Alas y Raíces Chiapas, busca visibilizar y potenciar las voces de NNA que narran el mundo con creatividad, sensibilidad y profundidad.

Este espacio permitirá el intercambio de experiencias y la formación en técnicas narrativas, además de facilitar la práctica de la narración oral contribuyendo a la preservación de la tradición oral, presente en la memoria individual y colectiva de los pueblos chiapanecos.

Proyecto

En rueda de prensa, Cicerón Aguilar, coordinador de Fomento y Enseñanza Artístico del Coneculta, en representación de Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, indicó que la institución considera fundamental la formación en las Infancias. Señaló que este proyecto funciona como un espacio de reflexión y diálogo intercultural, en el que participan voces y lenguas diversas.

Aplaudió el impulso de familia y tutores para hacer que detrás de esas voces la imaginación vuele, pues dijo “las niñas, los niños y los adolescentes narran su presente y sienten su futuro”.

Por su parte, Samuel Alegría Pérez, presidente municipal de Usumacinta, agradeció al Coneculta por elegir al municipio como sede del encuentro en el que participarán representantes de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Pichucalco, Motozintla, Unión Juárez, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Tuxtla Chico y Altamirano.