Realizarán encuentro nacional de bonsái y suizeki

Del 14 al 17 de este mes de agosto en el Centro Cultural de los Altos, ubicado en el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de Las Casas, se realizará la Exposición Nacional de Bonsái y Suizeki Mexicano 2025.

El encuentro, organizado por la Unión de Bonsái y Suiseki Mexicano, reunirá a artistas, profesionales y aficionados de esta técnica, quienes presentarán parte de sus colecciones.

Los organizadores indicaron que las actividades contemplan: exhibiciones, conferencias, demostraciones, talleres para especialistas, aficionados y principiantes, seminario de escritura japonesa, proveedores y mucho más.

Entre los asistentes confirmados están: Natale Posterado (Venezuela), Salvador de los Reyes (España) y Alejandro Arellano (Guadalajara), por citar algunos.

Cabe señalar que un bonsái es un árbol en miniatura, no es una especie enana, sino que, trabajado y diseñado a escala, es un paisaje natural.