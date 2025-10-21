Realizarán encuentro para la conservación de la tortuga

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), es la encargada de organizar el encuentro por la conservación de la tortuga marina en la Biosfera La Encrucijada.

La actividad tiene como fin la protección de esta especie que representa un recurso ecológico de alto valor y que se encuentra en peligro de extinción.

También buscan crear conciencia para no interferir en el ciclo natural de estos organismos al minimizar riesgos y liberar un mayor porcentaje de crías.

Programa

El evento se desarrollará el 15 de noviembre en el Centro Ecoturístico Las Conchitas, ubicado en la Barra Zacapulco del municipio costero de Acapetahua.

La expectativa es que este evento sea una experiencia inolvidable para todos los asistentes, que serán parte de diversas actividades dirigidas a todas las edades.

Expusieron que el objetivo principal es el de sensibilizar a la población sobre el cuidado y preservación de la tortuga golfina, que cada año llega a animar a las costas de Chiapas.

Reconocieron que el saqueo de nidos pone en peligro a esta especie, ya que personas recorren las playas para llevarse los huevos para comercializarlos o consumirlos.

“Esta actividad busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación de la tortuga marina en la Costa de Chiapas, por lo que invitamos a sumarse y participar en este encuentro que se llevará a cabo en Acapetahua”, abundaron.

Actividades

Indicaron entre las actividades que se realizarán en este evento serán: liberación de tortugas, esculturas de arena, futbol y voleibol de playa, vuelo de papalotes y también el primer acuatlón, las cuales serán de manera gratuita.

Invitaron a la población a solicitar información e inscribirse al teléfono 962 141 7638 y no perderse esta oportunidad de divertirse y aprender acerca de la tortuga golfina.