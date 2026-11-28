Con el propósito de seguir construyendo espacios para las infancias, juventudes y familias de la zona Altos de Chiapas, se realizará este sábado el XI encuentro comunitario “Cuxtifest de la Paz 2026”, actividad organizada anualmente por la asociación civil Tierra Roja.

Cita

La jornada de actividades se realizará de 12:00 a 17:00 horas, en la prolongación de la calle La Mosqueda en el Barrio de Cuxtitali. Contará con talleres, funciones artísticas, música, tianguis, cuxtipizza, comida y actividades con diferentes organizaciones e iniciativas locales. Un encuentro ciudadano y familiar con entrada libre, informaron las voceras de esta actividad, Viviana Greco y Ariadna Roblero.

Las convocantes reiteraron que la finalidad es para la construcción de paz y de convivencia comunitaria y familiar. También dieron a conocer que las personas que acudan podrán vender sus productos y presentar sus proyectos.