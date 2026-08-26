Realizarán evento de bordadoras, tejedoras y alfareras en Las Casas

Los días 27, 28 y 29 de agosto se realizará en San Cristóbal de Las Casas, el III Encuentro Nacional de Bordadoras, Tejedoras y Alfareras de México y Latinoamérica, organizado por la asociación civil Kinal Ansetik (Tierra de Mujeres), en tseltal.

El público podrá asistir a expoventas directas el viernes y sábado de 16:00 a 19:00 horas en Calzada de la Quinta San Martín No. 25.

Durante los espacios de venta, podrán adquirir artesanías sin intermediarios y conocer de primera mano los complejos procesos de elaboración mediante recorridos visuales y cápsulas explicativas que se difundirán en las redes sociales de la organización.

Con esta iniciativa, las artesanas invitan a la sociedad a sensibilizarse, valorar el trabajo femenino comunitario y adquirir las piezas a un costo justo.

Elizabeth García y Brenda Pérez, voceras de la organización, informaron que la reunión congregará a maestras artesanas de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán e Hidalgo, así como a invitadas internacionales de Honduras y El Salvador.

Estas últimas compartirán su testimonio sobre la recuperación del tejido de cintura en su país, en un espacio que arrancará con una ceremonia tradicional el 27 de agosto a las 16:00 horas en la Quinta San Martín, buscando honrar el legado textil y alfarero heredado de sus antepasadas.