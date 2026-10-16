Realizarán evento masivo de mastografías

Debido a que en Chiapas se enfrenta un alto porcentaje de muertes relacionadas al cáncer de mama, el gobierno llevará a cabo un evento masivo de mastografías para la prevención de riesgos.

Mayra Zurita Solís, coordinadora de Salud Materna y Perinatal, resaltó la importancia para que mujeres, de entre 40 a 69 años, se realicen este procedimiento.

“Hay un porcentaje alto de esta mortalidad, por eso se lleva a cabo este llamado para que acudan oportunamente y se pueda detectar este padecimiento”.

Dijo que el cáncer de mama es una de las principales causas de muertes de las mujeres en la etapa reproductiva, por eso a partir de los 20 años se recomienda la autoexploración y una revisión clínica a los 25.

El próximo 19 de octubre, de 8 de la mañana a las 16:00 horas, la Secretaría de Salud realizará la toma de mastografías para todas las mujeres que asistan. El evento se realizará en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.

Para las personas interesadas, tienen que llevar algunos requisitos como la copia del INE, un número de celular y CURP.

Se recomienda acudir sin desodorante, talco, cremas o perfumes puesto. El evento será completamente gratuito y habrá seguimiento a los casos que requieran de mayor atención médica.

La mastografía es clave para prevenir cualquier padecimiento relacionado con el cáncer, en edades de los 25 años se recomiendan los ultrasonidos mamarios y de 45 a 65 años la revisión anual.

Algunas recomendaciones como un signo de alerta son: diferencia en el tamaño de las mamas, si hay cambio de color en la piel, salida o hundimiento de los pezones, además bolitas en alguna de las mamas. En esa circunstancia hay que acudir a una revisión médica.

Finalmente, se detalló que en el momento en que se detecte un caso de cáncer de mama en el evento, se canalizará con una unidad médica correspondiente para darle acompañamiento y el tratamiento que corresponde.