Realizarán examen de cinta negra en Tae Kwon Do

Con la presencia del maestro Dai Won Moon, pionero del Tae Kwon Do en México, el 6 y 7 de junio próximo, se realizará en San Cristóbal de Las Casas el examen nacional de cintas negras, informó Shirley Ivonne Coello García, directora técnica de la escuela de Moo Duk Kwan en la ciudad coleta.

“Hasta la fecha, tenemos confirmada la presencia de 42 aspirantes que van a presentar examen, más los que se sumen estos días”, agregó la maestra, quien dijo que algunos llevan 6, 8 o hasta 12 años de preparación física y mental para llegar a esta etapa, pues así lo exige la disciplina”.

Rueda de prensa

Señaló que “llegar a ser cinta negra es una primera etapa; en nuestra escuela los alumnos tienen la idea de que no es el final, sino el principio. Es a partir de la cinta negra el comienzo para conocer más de la filosofía de este deporte. Dejamos un poco el ego y empezamos a trabajar en nuestra formación. Es una preparación para formar vidas, fuera de todo lo que hace el deporte como tal”.

Dijo que el 6 y 7 de junio “tendremos un evento nacional emblemático porque estará el profesor Dai Won Moon, de origen coreano, con Noveno Dan, quien trajo el Tae Kwon Do al país y por eso es conocido como el padre de esta disciplina”.

Añadió que el evento será abierto al público en general, para quienes quieran conocer más de esta disciplina.

Actividades

Coello García explicó que “el examen comenzará el sábado a las 9 de la mañana con la inauguración. Los muchachos empezarán el trabajo teórico y el repaso con maestros, ya que vienen otros sinodales de altos grados y también el hijo del profesor, Yougman Moon. El sábado se quedan todo el día de trabajo y el domingo es la parte más importante y emblemática porque se evalúa todo lo que se ha hecho durante muchos años y luego se llevará a cabo la ceremonia de entrega de cintas negras”.

La maestra recordó que “hace más de 30 años se realizó el primer examen de cinta negra en San Cristóbal. Vino a evaluar el profesor Dai Won Moon. Entonces fue el profesor Pedro Alvaro López (chiapaneco ya fallecido) el que realizó el examen y hasta ahora se realizará nuevamente”.