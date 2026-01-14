Realizarán Expo Venta Artesanal

Del 16 al 18 de este mes de enero se realizará la Expo-Venta Artesanal ¡Qué Mágico es Chiapas!, en el local numero 21 que se localiza en el andador Eclesiástico en San Cristóbal de Las Casas.

Reynaldo Hernández Linares, coordinador del evento; Alfredo Cruz, diseñador de modas en textiles; Oscar Rodolfo Hernández y Juan Ballesteros, productores, dieron a conocer a la prensa que en la muestra habrán productos orgánicos y artesanías diversas de varias regiones de la geografía chiapaneca y de estados invitados, como son Tlaxcala y Oaxaca.

El encuentro reunirá a expositores provenientes de diversas regiones del estado, ofreciendo una amplia muestra del arte y la creatividad artesanal chiapaneca, como tejidos, café, ámbar, textiles, posh, joyería, entre otros productos más.

Los asistentes podrán disfrutar de los productos típicos de la región y participar en diversas actividades culturales programadas para el evento”.

Uno de los objetivos de esta actividad es reconocer, valorar y reforzar el talento de los artesanos y artistas participantes, quienes con su arte transforman la historia y la identidad de sus comunidades.

Es el 8.º Festival Cultural “Qué Mágico es Chiapas”, no solo tiene el propósito de celebrar el arte y la cultura artesanal, sino también de promover el intercambio cultural, fortalecer el turismo en la región y contribuir al desarrollo económico de la entidad.