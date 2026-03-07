Realizarán Feria Comunitaria de Salud

En las instalaciones de Cruz Roja Mexicana San Cristóbal se realizará este sábado la Feria Gratuita Comunitaria de Salud con enfoque a la diabetes, hipertensión y la obesidad.

La coordinadora del Proyecto Vida Saludable de Cruz Roja Mexicana, Claudia Rovelo González, informó que están en pláticas con representantes de barrios y colonias de la ciudad, para que la brigada de salud llegue a esas zonas con una unidad móvil.

Esta actividad tiene como objetivo acercar los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades a personas de todas las edades.

Horarios

Las consultas de este sábado se realizarán de 8:30 a 13:30 horas, horario en donde brindarán consultas generales, monitoreo de signos vitales.

También realizarán consultas y seguimiento nutricionales, así como pruebas de laboratorio, entre otros servicios médicos.

La coordinadora del Proyecto Vida Saludable informó que esta actividad la realizaron en el mes de febrero con buenos resultados atendiendo a más de 700 personas de los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán, principalmente.

Se dio a a conocer que este sábado estarán en las instalaciones de Cruz Roja Mexicana y los próximos sábados en barrios y colonias de la ciudad colonial.