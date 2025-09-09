Realizarán festival de música mexicana

En el marco de la conmemoración de Fiestas Patrias, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), organiza una edición especial del programa Circuito de Parques denominada “Qué Viva México”.

La directora del ITAC, Gabriela Abarca, señaló que el evento incluirá presentaciones de mariachis y danzas folklóricas provenientes de distintos estados del país, como parte de la estrategia para reactivar los espacios públicos a través del arte y la cultura.

El evento se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre, en la Plaza del Mariachi, de 17:00 a 21:00 horas, con el fin de celebrar a México mediante el arte en el espacio público.

De acuerdo con la directora, esta edición mantiene el propósito original del programa: reactivar los espacios urbanos mediante actividades culturales, en cumplimiento de la encomienda del presidente municipal, Ángel Torres.

“El programa Circuito de Parques, que tiene el propósito de reactivar los espacios públicos a través del arte y la cultura, en esta ocasión, la edición va a ser “Qué Viva México”, en donde vamos a tener presentaciones de danza folklórica de varios estados de la República. Va a ser un programa con mariachis, un programa muy bonito”, expresó.