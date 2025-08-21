Realizarán Festival del Cacao y Chocolate

En el Museo de San Cristóbal (Musac) se realizará del 29 al 31 de agosto el 7º Festival Chiapaneco del Cacao y Chocolate, “una fiesta cultural, gastronómica y comunitaria que honra a una de las semillas más valiosas y ancestrales como es el cacao”.

En conferencia de prensa, los organizadores dieron a conocer que el festival nació en 2019 para conmemorar el Día Nacional del Cacao y Chocolate, consolidándose desde entonces como una cita anual en Chiapas, cuna de antiguas tradiciones cacaoteras.

La actividad dijeron, es reconocer el trabajo de productoras, productores, artesanos, transformadores y portadores de saberes que mantienen vivo el legado de estas plantas ancestrales.

En esta actividad participan comunidades, mujeres, colectivos, academia, empresas, instituciones de gobierno y visitantes en un espacio de encuentro y aprendizaje que en esta ocasión se darán cita más de 50 productores y exponentes de estos granos.

En esta ocasión se presentarán foros, talleres, conferencias, catas, presentaciones artísticas, rituales, exhibiciones y venta de productos, por lo que invitan al público a descubrir la riqueza cultural, histórica y sensorial del cacao.