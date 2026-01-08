Realizarán festival gastronómico en la capital

Tuxtla Gutiérrez será sede del Festival denominado “Brasa y Fuego del Sur”, un evento dedicado al arte culinario de carnes asadas, el cual busca convocar a familias de distintos lugares a participar en este tipo de evento gastronómico. Parte de lo recaudado será destinado al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

Fecha

El evento se llevará a cabo el próximo 25 de abril del 2026, desde las 12 del día a 12 de la noche, en el predio ubicado frente al crucero de la colonia Laureles, al poniente de la ciudad, el formato será similar a un festival musical, pero dedicado íntegramente al arte del asado.

“Es un evento 100 % familiar”, destacó Erwin Rabasa, organizador del evento, quien detalló que contarán con áreas específicas para niños, más de 10 espacios de degustación, una zona de mixología y una competencia parrillera.

Adelantó que se contará con un espectáculo culinario donde chefs y maestros parrilleros profesionales demostrarán sus técnicas. A la par de la competencia, otra de las atracciones principales, reunirá a equipos que competirán en las categorías de ave, res y puerco por un premio económico.

Participantes

Rabasa confirmó la participación de agrupaciones de la Asociación de Asados de Sonora, la Asociación de Asados del Sur y la de Nuevo Laredo, además de equipos integrados por parrilleros uruguayos, argentinos, y de estados como Nuevo León y Michoacán.

El creador del festival destacó la importancia del evento para el impulso económico local, “Tenemos áreas importantes como el mercadito, que trata de impulsar la economía local para expositores y emprendedores locales”, explicó. Además, un porcentaje significativo de la recaudación será destinado como apoyo al heroico cuerpo de bomberos de la ciudad.

El evento ofrecerá tres tipos de acceso. El precio de los boletos tendrán costos diferentes, que van desde los 250 hasta los mil 800 pesos, cada área tendrá diferentes accesos y paquetes de degustación.