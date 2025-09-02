Realizarán festival gastronómico zoque

El parque Central de Tuxtla Gutiérrez será sede de la expo gastronómica que albergará comidas y bebidas tradicionales zoques, confirmó Margarita Hernández Hernández, representante del Giro de Pozol del mercado municipal Juan Sabines.

La locataria explicó que este evento es organizado por Jorge Luis Santos Trujillo, y ofrecerá una amplia variedad de productos, desde comida y dulces regionales hasta vestimenta y ámbar.

Como vendedora, destacó especialmente la presencia del pozol y la participación de vendedores de varios mercados.

Actividad

Anunció que este evento que se realizará este miércoles 3 de septiembre, frente al Congreso del Estado, y contará con la presencia de distintas personalidades de otros estados, para conocer la cultura gastronómica de Chiapas.

“Vamos a invitar a la ciudadanía que vayan a la Expo Gastronómica, van a encontrar de todo, desde comida, dulces regionales y obvio el pozol”, afirmó Margarita Hernández.

Agradeció la oportunidad de exponer el producto a nivel estatal y expresó su esperanza de que la ciudadanía acuda a visitarlos y realice compras.

Si bien no confirmó el número exacto de participantes, mencionó que la invitación se extendió a todos los mercados, principalmente a las pozoleras. Espera una buena respuesta.

“Los que lleguemos, pues los vamos a recibir ahí con los brazos abiertos”, añadió.

Llamado

Por último, Hernández Hernández hizo un llamado a consumir lo local: “Los invitamos a que no se olviden consumir lo local y vengan a los mercados también”.

La expo será un espacio para disfrutar de comida, bebida y ropa, incluyendo vestimenta para las fiestas patrias.