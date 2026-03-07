Realizarán festival para mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de la capital chiapaneca realizará el Mujeres Tuxtla Festival por la Igualdad, un espacio que busca reunir arte, cultura, emprendimiento y reflexión social.

El evento se realizará hoy 7 de marzo en el Parque de la Juventud con actividades culturales, presentaciones artísticas, una charla conmemorativa y un bazar de emprendedoras.

La directora del Instituto de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez, Gabriela Rolés D’Amico, informó que el evento se llevará a cabo de 17:00 a 21:00 horas y contará con la participación de diversas dependencias municipales, entre ellas el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) y la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres.

Espacios

Explicó que, desde el Instituto de la Juventud, se promoverá la participación de emprendedoras locales a través del Tuxtlazar Juvenil, que en esta edición estará integrado exclusivamente por mujeres, con el objetivo de impulsar sus proyectos y generar espacios de visibilización económica.

Por su parte, la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, Gabriela Abarca, detalló que el festival incluirá diversas intervenciones artísticas protagonizadas por creadoras chiapanecas, entre ellas, presentaciones de danza contemporánea y danza urbana interpretadas por mujeres, así como lecturas dramatizadas de poesía escrita por autoras del estado.

Dentro de las actividades culturales también se contempla la proyección del cortometraje documental “Huachinango Rojo”, dirigido por Cynthia Toledo, una producción que aborda el tema de la menstruación y las infancias en comunidades del istmo de Tehuantepec, con el objetivo de abrir espacios de diálogo sobre temas que aún son considerados tabú.