Realizarán Festival por la Paz en Chicomuselo

La parroquia de San Pedro y San Pablo, ubicada en el municipio de Chicomuselo, realizará un Festival por la Paz para conmemorar con una misa y una peregrinación el segundo aniversario de la masacre de once personas, ocurrida en el ejido Nueva Morelia el 13 de mayo de 2024.

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas informó que será “una conmemoración de la masacre de nuestras hermanas y hermanos mártires por la paz y la defensa del territorio”.

Agregó que las actividades comenzarán el 11 de mayo a las cinco de la tarde en la parroquia de San Pedro y San Pablo, y el 12 a las siete de la mañana se llevará a cabo una peregrinación hacia Nueva Morelia.

Señaló que a las nueve de la mañana será oficiada la misa por el obispo de la diócesis, Rodrigo Aguilar Martínez.

Llamado

“A toda la comunidad solidaria, se le agradece su presencia que anima el corazón y la esperanza de nuestra comunidad parroquial”, expresó la diócesis en la invitación firmada por la parroquia.

“Que la sangre de nuestros mártires sea semilla de nuevos cristianos”, expresó.

Entre las once víctimas de la misma familia había dos servidores de la diócesis de San Cristóbal.

Los hechos sucedieron en el contexto de los enfrentamientos que sostenían en esa región integrantes de dos cárteles por la disputa del territorio.