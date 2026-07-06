Realizarán foro Interacciones Humano-Fauna

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) será sede el próximo día 9 de julio del foro “Interacciones Humano-Fauna”, para promover el conocimiento y la convivencia responsable con los animales que comparten territorio con las comunidades humanas.

La bióloga Nathalia Castillo Huitrón encabezará esta actividad, que busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de comprender la presencia de la fauna en los entornos donde habita la población, fomentando una cultura de respeto, conservación y equilibrio entre las personas y las distintas especies que forman parte de los ecosistemas.

En entrevista con la prensa, Castillo Huitrón informó que en el encuentro académico se analizará la relación existente entre los seres humanos y la fauna silvestre, destacando el papel fundamental que desempeñan los animales en el mantenimiento de los procesos naturales y la biodiversidad.

Horario

Mencionó que el foro se realizará de nueve a dos de la tarde y pretende abrir un espacio de reflexión y aprendizaje para que estudiantes, investigadores y público en general conozcan más sobre los desafíos y oportunidades que implica compartir espacios con diversas especies, promoviendo prácticas que favorezcan su protección y conservación.

Finalmente, los organizadores señalaron que este tipo de actividades contribuyen a generar una visión más informada sobre la interacción entre la sociedad y la fauna, impulsando acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de una convivencia armónica con la naturaleza.