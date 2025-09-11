Realizarán foro social sobre democracias otras

Bajo los ejes generales de autonomía y comunidad en tiempos de narcoviolencia y nacionalismo militarizado; despojo, infraestructura extractiva y defensa del territorio y la vida; movimientos sociales en Meso-Centroamérica, y desplazamiento forzado y exilio en Chiapas y Centroamérica, este jueves será inaugurado en San Cristóbal de Las Casas el “Décimo foro social sobre democracias otras” que tendrá lugar los días, 11, 12 y 19 de este mes.

Los organizadores explicaron que el proyecto, que comenzó hace 11 años, “pretende integrar la investigación académica y la labor universitaria con los procesos de la realidad social y política, y las experiencias en Chiapas y el sureste que abarca varios estados hasta la península.

Agregaron que es un espacio de movimientos sociales indígenas, originarios, populares, campesinos de la sociedad civil con las voces críticas de la academia, el periodismo independiente sobre todo, así como, a veces, con funcionarios de las instituciones públicas porque lo que buscan es una posibilidad de horizontalizar el debate académico y encontrar en los nichos de la sociedad civil y las instituciones formas de entender, explicar al mundo y, sobre todo, tratar la realidad de las otras formas de organización social que no sólo dependen del sistema de partidos políticos o de las formas instituidas, sino de las maneras de organizarse de la sociedad, y con ello atraviesan problemáticas que aquejan a los territorios en torno al despojo, megaproyectos y la defensa de los bienes comunes.

Señalaron que para este jueves por la tarde, después de la inauguración se llevará a cabo el primer conversatorio con el tema “Resistencia-reexistecia contra el despojo en el sureste de México”.