Realizarán foros por crisis de agua en SCLC

Joaquín García Pérez, presidente del Consejo de Barrios y Colonias de la Zona Norte de San Cristóbal, señaló que ante la escasez de agua que se está presentando en la ciudad, distintos expertos y ciudadanos decidieron canalizar este tema para que la población tenga mayor conocimiento.

El evento se realizará los días 25 y 26 de marzo en el teatro Daniel Zebadúa y estará enmarcado en la estrategia de construcción de paz. García Pérez dijo que tienen el propósito de dialogar con los tres niveles de gobierno para obtener recursos y concretar el proyecto propuesto por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Indicó que fue la secretaria de Gobernación quien los acercó al IMTA, de ese modo desarrollaron un anteproyecto para solucionar la falta de agua, sobre todo, en colonias altas. El instituto calculó que la propuesta requeriría entre 11 y 12 millones para su realización.

Problemáticas

Entre los problemas que han identificado de la mano de instituciones como el Colegio de Frontera Sur (Ecosur) se encuentran los drenajes, algunos de los cuales tienen ya 50 años de antigüedad. Otros, más recientes, son deficientes por ser de cuatro pulgadas, una medida que propicia obstrucciones por grasas, papel higiénico o raíces.

Otro de los inconvenientes es el material con el que durante los últimos años se han construido las calles de San Cristóbal, el cual no permite la absorción del agua y crea corrientes que, en temporada de lluvia, afecta a las colonias bajas, incluido el centro histórico.