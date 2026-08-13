Realizarán gira para visibilizar a periodistas

Con el objetivo de visibilizar la situación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas (Obse) junto a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), realizarán una gira del 15 al 18 de agosto por la zona centro y costa del estado.

Como parte de la campaña “Proteger la dignidad”, promovido por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se visitarán las ciudades de Tapachula, Tonalá y San Cristóbal.

Será en este último lugar donde se iniciará la gira, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el próximo sábado a las cuatro de la tarde.

Cabe señalar que durante el último informe del Obse, publicado en abril de este año, las tres ciudades a visitar fueron las que más agresiones a defensores de derechos humanos registraron en lo que va del 2026.

San Cristóbal de Las Casas fue la ciudad que más incidentes de este tipo registró, con 17 casos, seguido de Tonalá con 14 casos y Tapachula con seis. El Obse aclaró que el registro de datos no es exhaustivo, por lo que podrían haber sucedido más agresiones.

En el mismo informe señalan que, a nivel estatal, las organizaciones que más agresiones recibieron fueron aquellas que luchan por el acceso a la justicia, las que defienden la tierra y el territorio y los derechos de las mujeres.