Realizarán kermés para ayudar a Axel

Este domingo 23 de noviembre, se llevará a cabo una kermés con causa para ayudar al niño Axel, de tan solo ocho años de edad, quien sufre leucemia linfoblástica aguda y necesita de apoyo para poder continuar con su tratamiento.

Pamela Trujillo y Aracely Porras, presidenta y coordinadora de Tapitas por Vida, informaron que además será el cierre de la campaña edición número XV.

Ambas actividades tendrán lugar a partir de las 10 de la mañana de este domingo en el parque central Manuel Velasco Suárez, en San Cristóbal de Las Casas.

En entrevista las organizadoras, quienes estarán presentes en el evento invitaron a la población a que los apoyen llevando sus tapitas de plástico “para dar esperanza y vida”.

Actividades

Explicaron que en esta actividad habrán: rifas, botargas, música, bailables y mucha diversión.

Por lo que reiteraron el llamado a la población a sumarse con alguna donación en especie para la kermés (pastelitos, gelatinas, chicharrines, etc.).

Cabe señalar que las organizadoras de la campaña realizan otras actividades, como apoyar a personas con pacientes en hospitales de la ciudad, llevándoles café y pan, entre otras acciones que realizan desde hace años sin fines políticos.