Realizarán la carrera Perrotón 2026

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Rabia, que se conmemora el 28 de septiembre, se realizará este domingo el Perrotón 2026 en la explanada de El Cerrito, en San Cristóbal de Las Casas.

En su edición treceava habrá vacunación antirrábica gratuita, feria de adopción y rifa de accesorios y servicios para las mascotas, informó Miguel Ángel Aguirre Aguilar, titular del Centro de Control Canino de San Cristóbal.

Explicó que el día del encuentro será el próximo domingo 27 de septiembre a partir de las ocho de la mañana, partiendo del parque central para finalizar en El Cerrito.

El Perrotón se ha consolidado como una importante actividad de convivencia para dueños y mascotas.

Aguirre Aguilar invitó a la población a que asista en compañía de toda su familia, ya que “es un evento para la convivencia familiar con sus mascotas.

“El Perrotón consiste en correr al lado de nuestro perro, es una carrera en conjunto, tienen que ir los dos desde el inicio hasta el fin”, expresó.