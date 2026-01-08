Realizarán limpieza en zona de ascenso al Tacaná

Luego de la temporada de ascenso al volcán Tacaná por parte de excursionistas y turistas, personal de la Reserva de la Biosfera en coordinación con guías comunitarios y voluntarios, realizarán una jornada de limpieza intensiva del sendero de Chiquihuite, que conduce a la cima del coloso de la Frontera Sur, se organizan para que los grupos trabajen el próximo viernes 09 de enero.

Luis Pérez, guía comunitario, dio a conocer que la jornada que ha iniciado, tiene como objetivo recolectar los residuos sólidos que se fueron acumulando durante la reciente temporada de ascensos en diciembre del 2025, y con ello, mantener en condiciones óptimas las rutas utilizadas por visitantes y montañistas.

Problemática

Dijo que como ocurre en todos los lugares desafortunadamente, muchos visitantes y montañistas no tomaron en cuenta las recomendaciones de depositar sus desechos en contenedores o bien, llevarse su basura en sus mochilas, siendo tiradas por el largo del camino, lo que no solo representa un mala imagen, sino también un daño al ecosistema.

Señaló que en esta primera jornada de limpieza, participarán integrantes de la Brigada de Combatientes de la Reserva, habitantes de la comunidad de Chiquihuite, personal técnico de la Conanp Volcán Tacaná, prestadores de servicios turísticos y la población en general que quiera sumarse.

Indicó que para quienes quieran unirse, el jueves 08 de enero a las 12 horas, se hará la caminata hacia el sitio de pernocta en la comunidad de Linda Vista y el viernes 09 de enero se realizará la jornada de limpieza del sendero a temprana hora, teniendo como punto de reunión la cancha de la comunidad de Chiquihuite.

Mencionó que el coloso de la Frontera Sur recibe a cientos de visitantes cada temporada.