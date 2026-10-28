Realizarán mastografías gratuitas en SCLC

Como parte de la Caravana Rosa, iniciativa que cumple 15 años promoviendo la detección oportuna del cáncer de mama, se realizará en San Cristóbal de Las Casas un total de 180 mastografías gratuitas del 27 al 29 de octubre en la terminal de autobuses ADO.

Los estudios se llevarán a cabo en la citada terminal ubicada en avenida Insurgentes 66, en el barrio de Santa Lucía, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Durante los tres días se contempla realizar 60 mastografías diarias.

En la presentación de la jornada participaron Arturo García Miranda, gerente general de Mobility ADO en la región Chiapas.

También participó Alicia Lourdes Cruz Pérez, trabajadora social del DIF Municipal; Alejandra Colmenares, representante de Fucam en Chiapas; María Vázquez González, titular de la Secretaría de Igualdad de Género y la contadora Georgina Alcázar Nájera.

María del Carmen, paciente y sobreviviente de cáncer de mama, fue presentada como una de las protagonistas del encuentro, quien destacó la importancia de la detección temprana y el acompañamiento a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Esta actividad forma parte de una iniciativa impulsada por ADO, en colaboración con Fundación ADO, Fucam y Asistencia Total, cuyo objetivo es acercar servicios de detección oportuna a las mujeres y fomentar el cuidado de la salud.

Se informó que a lo largo de 15 años, la Caravana Rosa ha entregado más de 23 mil Pases Rosas y facilitado más de 21 mil mastografías gratuitas, contribuyendo a que más mujeres tengan acceso a estudios preventivos.