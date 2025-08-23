Realizarán muestra cultural de Chiapas en Mérida

La asociación civil Liberales por un México Unido realizará una muestra cultural de Chiapas en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días 29 y 30 de agosto, con lo que se promueve la riqueza de la entidad.

Apoyo gubernamental

Con el apoyo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, se efectuará la exposición en la que se presentarán bailables y música regional, textiles, bordados, joyería de ámbar y la gastronomía.

Será en el parque Santa Ana en donde se presentará “Chiapas, muestra cultural: Una mirada al humanismo”, haciendo énfasis en que la entidad ha recobrado la tranquilidad y la paz que permite recibir al turismo nacional y extranjero.

Los organizadores de Liberales por un México Unido, A.C. conformada por profesionistas de diversas ramas, establecieron que la promoción de Chiapas en otros estados del país se realiza precisamente por los resultados que ha logrado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien es un incansable promotor de las bellezas culturales y naturales de la entidad.

Primera vez que acuden

Precisaron que esta es la primera muestra cultural que realizan fuera del territorio chiapaneco, aunque es un paso importante para promocionar los resultados de un gobierno que promueve el humanismo.