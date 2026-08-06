Realizarán peregrinación por los pueblos indígenas

La agrupación denominada Pueblo Creyente, de la Misión de Bachajón, municipio de Chilón, informó que el 9 de agosto realizará en ese lugar la llamada Peregrinación por los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a la madre tierra y la construcción de la paz.

“Esta actividad reunirá a comunidades, agentes de pastoral y personas comprometidas con la defensa de la vida, los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a la madre tierra y la construcción de la paz”, agregó.

Espacio de diálogo

Dijo que “esta segunda edición de la peregrinación será un espacio para expresar de manera pacífica la preocupación de las comunidades respecto al proyecto de construcción de carretera San Cristóbal–Palenque y las posibles afectaciones”.

Explicó que la peregrinación se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, a partir de las 8 horas. Los puntos de concentración para iniciar son: Jalalal y Crucero Sitalá, Chilón, cercanas a la cabecera de Bachajón, donde desembocará la peregrinación para celebrar la eucaristía y concluir con una rueda de prensa.

La manifestación religiosa se llevará a cabo en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se conmemora cada 9 de agosto.