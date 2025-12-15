Realizarán primer tianguis agropecuario

Con el propósito de fomentar la economía local, en Tonalá se realizará los días 19 y 20 de diciembre el primer tianguis agropecuario, en donde se expondrán toros, vacas, becerros, marranos, borregos y gallinas, así lo informó el líder agropecuario de la ganadera local, Cayetano Navarro García.

Dijo que durante la primer edición de este evento habrá ofertas de herramientas agrícolas, entre ellas, sembradoras, cosechadoras a precios especiales y al alcance de todas las personas; también se contará con venta de alimento, música en vivo y con el servicio de báscula para pesar el ganado.

Buscan fortalecer la economía

Señaló que además de fortalecer la economía de los ganaderos y sus familias, esta edición permitirá presentar al público exposiciones atractivas para todas las edades y completamente gratis.

Explicó que está exposición será histórica para el municipio, por lo que hicieron la invitación a ganaderos de Pijijiapan, Arriaga y Mapastepec a que asistan a estas actividades agropecuarias.